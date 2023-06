Tre cameriere, ma tutte in nero I carabinieri fanno chiudere l’hotel

di Elisabetta Rossi

L’en plein l’ha fatto un albergo di Gabicce con il 100 per cento del personale "fantasma", tre lavoratrici, cameriere ai piani, tutte e tre in nero. Nove su 14, invece, gli irregolari scoperti in un laboratorio tessile cinese di Urbania. Ma questi sono solo i casi più eclatanti dei controlli a tappeto messi in atto dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e Urbino insieme all’arma territoriale e all’azienda sanitaria territoriale dalla costa all’entroterra.

Un bilancio che si è chiuso con un totale di 16 lavoratori in nero su 10 attività ispezionate del tessile, pubblici esercizi e dell’agricoltura, tra Urbania, Tavoleto e Gabicce. Sei di queste imprese sono state chiuse. Tra cui, 2 hotel di Gabicce (che hanno subito regolarizzato la posizione delle dipendenti e hanno così riaperto), 3 laboratori cinesi del tessile a Urbania e un allevamento di bestiame a Tavoleto. Ingente anche il conto totale dei verbali, circa 100mila euro tra sanzioni amministrative connesse al lavoro nero e ammende per la mancata prevenzione infortuni. Non solo. Le verifiche dei militari hanno riguardato anche il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e hanno rilevato gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Come la mancata valutazione dei rischi, della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata informazione e formazione in materia di sicurezza dei lavoratori.

"Un fenomeno, quello del lavoro nero e quello della prevenzione infortuni sul lavoro di assoluta attualità – si legge nella nota del Nil -, posto che la mancata osservanza delle norme consegue una concorrenza sleale che "inquina" il tessuto economico, generando di conseguenza delle sacche di illegalità e consentendo l’applicazione di tariffe "fuori mercato". Le operazioni, condotte dal comparto di specialità dell’Arma con la collaborazione dell’Arma territoriale, costituiscono l’esito della raccolta e la successiva analisi di informazioni acquisite dall’Arma territoriale, su un fenomeno che viene esaminato al pari di quello del caporalato. Nella provincia pesarese l’attenzione rimane alta, come testimoniano i risultati ottenuti da parte dell’Arma dei Carabinieri con il suo comparto di specialità nel settore lavoro".