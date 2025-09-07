Tre cassonetti a fuoco nel cuore della notte

Tre roghi nel cuore della notte (foto), a distanza di poche centinaia di metri e di pochi minuti, hanno rovinato il sonno di alcuni residenti della zona di Pantano. Erano circa le 2,30 quando i Vigili del fuoco sono stati chiamati in via Giolitti, nei pressi del parcheggio dell’ex Upim, per spegnere due cassonetti dell’immondizia avvolti dalle fiamme. I residenti, svegliati di soprassalto, hanno visto la strada illuminata dal bagliore dell’incendio. Ma il tempo di mettere in sicurezza l’area ed è arrivata la seconda segnalazione: in via Nitti, a poche centinaia di metri, un altro cassonetto ardeva come una torcia. Per le squadre antincendio, una sorta di beffa: finire un intervento per correre subito all’altro. Un doppio fronte che lascia pochi dubbi: la coincidenza appare quantomeno improbabile. Il bilancio non si ferma ai rifiuti carbonizzati. In uno dei due episodi le fiamme si sono propagate fino a un’auto parcheggiata, con danni importanti alla carrozzeria. Un dettaglio che fa salire la rabbia tra i cittadini: non solo degrado e disservizio, ma anche beni privati danneggiati. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori non escludono la matrice dolosa: la tempistica ravvicinata e la dinamica fanno pensare a un’azione volontaria più che a un caso. L’ipotesi di un piromane o di un gruppo di vandali è ora al vaglio, mentre gli agenti passano al setaccio i filmati.

ant. mar.