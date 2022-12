Tre ’Cavatappi’ all’enoteca Biagioli

FANO

L’enoteca Biagioli di Fano si è aggiudicata – unica in provincia – i tre ’cavatappi’ della guida del Gambero Rosso. Un riconoscimento importante, che arriva a coronamento di una storia lunga 32 anni. Un’avventura iniziata il 15 dicembre del 1990, in via Gabrielli a Fano, dove si trova tutt’ora e dove Amelio Biagioli e il figlio Alessandro iniziarono a promuovere i vini del territorio e la cultura del buon bere. Poi l’offerta si è via via ampliata, di pari passo con la crescita dell’azienda, in cui è entrato successivamente anche Roberto, fratello di Alessandro. L’Enoteca Biagioli accoglie ad oggi più di duemila etichette, tra prodotti tradizionali e grandi vini da invecchiamento. "Non potevamo pensare a modo migliore per festeggiare questi primi 32 anni – spiegano Alessandro e Roberto Biagioli (in foto) –. Solo 47 enoteche sono state premiate in tutta Italia con i tre cavatappi del Gambero Rosso. Essere indicata come una delle migliori enoteche dello stivale è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio".