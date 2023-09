Tre chilometri di banchi. Spettacoli a piazzale D’Annunzio

Piazzale D’Annunzio teatro di spettacoli, concerti e ballo sotto le stelle sarà la novità della prossima Fiera di San Nicola, prevista in zona mare, da sabato 9 a martedì 12 settembre. "Tra le attrazioni in programma – hanno illustrato gli assessori Frenquellucci e Belloni – ci sono lo spettacolo di “Cabaret Croccante“, previsto il 9 settembre alle ore 20.45-22.30, messo in scena da Pesaro Village con gag esilaranti. Sempre nella stessa fascia oraria domenica 10 sarà la volta del folk rock italiano dei Balusk; lunedì 11 sarà la volta del ballo romagnolo con i “Doria & Max“; martedì 12, gran finale con i “Diavolo & acquasanta“. Si tratta del “Todo en la Vida” tour 2023: buona musica, dai pezzi classici del rock n’ roll, alla raffinatezza dello swing, alla musica italiana popolare degli anni ’50-’60 reinterpretata in chiave boogie".

Non sfigurano le iniziative a piazzale della Libertà, organizzate da Pesaro Parcheggi, società a compartecipazione pubblica, per conto del Comune. Ci sarà l’area giochi e di intrattenimento per bambini ( età 3-12 anni) a cura di Pesaro Village (10,30-12,30 e 16.30-19,30) con animatori e laboratori creativi, gratuiti. E non solo. "Con il Centro Ippico Mini Horse – osserva Frenquellucci – in zona Palla di Pomodoro si terranno nei quattro giorni attività di avvicinamento all’ippica. Esempio? Sabato e domenica, dalle 9 alle 12 ci sarà il battesimo della sella (giro con ponycavallo); 10-11 giro in calesse; 11-12 foto con rapaci. Il pomeriggio si ricomincia". In totale autonomia, le famiglie potranno accompagnare i bambini per il tradizionale mercatino: "I bambini potranno darsi allo scambio di giocattoli – ha detto Belloni –: non si usi l’occasione per svuotare le cantine. Non sarà possibile piantare ombrelloni e gazebi: con l’assessore Frenquellucci, abbiamo previsto la distribuzione di cappellini". Per il resto la Fiera è come ce l’aspettiamo: con la via dei sapori; con le 550 bancarelle e tre chilometri di mercanzie;l’artigianato artistico; la campionaria...il tutto magistralmente rappresentato, nei manifesti, in tutte le sue peculiarità, dagli studenti di grafica del liceo Mengaroni (presenti ieri in sala Rossa le liceali Vittoria Gresta ed Emily Lucarelli con la prof Isabella Galeazzi e la preside Serena Perugini). Promemoria: martedì 12 il mercato settimanale, compreso il mercato alimentare, a San Decenzio non ci sarà.

Solidea Vitali Rosati