Tre consiglieri mollano il sindaco Briganti

Si è aperta col ‘botto’, l’altra sera, la seduta del consiglio comunale di Colli al Metauro. Ben tre esponenti di maggioranza, all’inizio del civico consesso hanno presentato una lettera per comunicare l’uscita dal gruppo del sindaco Briganti ‘Insieme per crescere’ e la costituzione della nuova compagine ‘Alleanza per Colli’.

Si tratta di Maria Giovanna Cenerelli (indicata come leader), Fabio Francesconi e Ramzi El Asmar. Uno scossone forte per il proseguo della consiliatura, che salvo ulteriori colpi di scena è destinata a chiudersi nella primavera 2027. A questo punto, infatti, il gruppo del sindaco annovera solo 9 componenti; quattro in più della minoranza (5), ma con i tre consiglieri della neonata ‘Alleanza per Colli’ destinati a ogni votazione a fare da ago della bilancia. Non certo una bella prospettiva per chi è chiamato a governare per un altro anno e mezzo.

Ma perché Cenerelli, Francesconi ed El Asmar hanno assunto questa decisione? "Per la volontà – dicono i 3 consiglieri – di recuperare un rapporto diretto coi cittadini, un dialogo che si è interrotto bruscamente al termine della campagna elettorale di quattro anni fa e che non è mai stato ripreso, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte nostra. Gli incontri pubblici più volte annunciati non hanno avuto seguito, privando così la comunità di un confronto costruttivo e continuo che riteniamo invece fondamentale, non solo per condividere risultati e difficoltà, ma anche per alimentare una coscienza critica nelle valutazioni dei cittadini".

C’è poi un giudizio negativo su quanto doveva essere realizzato: "Rileviamo anche una mancanza di incisività su temi fondamentali del programma, come la sede unica comunale, la manutenzione stradale, il decoro urbano, la pulizia, la sicurezza e la costruzione di una vera identità comunale. Temi non più rinviabili. Un altro elemento che ci ha portato a questa decisione – aggiungono i tre consiglieri - è lo snaturamento del valore di lista civica – che per noi non significa celare un orientamento politico, ma, al contrario, cercare un dialogo e una collaborazione con i partiti senza mai subordinare l’interesse locale e collettivo. Nella recente tornata elettorale, a nostro avviso, questo principio non è stato rispettato. Siamo consapevoli che in questi quattro anni di amministrazione siano stati compiuti passi avanti, ma riteniamo che l’ultimo anno e mezzo che ci separa dalla conclusione della legislatura debba essere contrassegnato da una discontinuità capace di rendere più incisive ed efficaci le proposte per la nostra comunità".

Sandro Franceschetti