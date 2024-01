Tre decolli in quattro giorni. Mai l’astronave ha volato con così tanti eventi di fila

Terzo cambio d’abito per l’arena che alle 20 riapre le porte al popolo del liscio con l’orchestra di Mirko Casadei: sale l’età media dei partecipanti, con le signore tutte in tiro pronte a un giro di valzer e le scuole di ballo con le loro divise. La canzone con cui attacca l’orchestra del figlio di Raul è un po’ spiazzante: ‘Romagna capitale’. Ma adesso, almeno per un anno, questo ruolo spetta a Pesaro. Alle 23 cambierà ancora tutto con il concerto di Rosa Chemical e l’invasione dei giovanissimi.

In 28 anni di storia, mai l’astronave era decollata tre volte in quattro giorni con eventi completamente diversi. "C’è stato uno sforzo enorme da parte di chi lavora all’interno della struttura – ammette il presidente di Aspes, Luca Pieri –. Nella vita dell’arena non c’era mai stata una concomitanza di grandi eventi così vicini: la struttura ha retto dimostrando che si possono fare tante cose e c’è stata molta collaborazione, anche con soggetti a noi esterni, che ha portato ottimi risultati".

Una fatica immane per chi ha lavorato nel trasformare ogni volta lo scenario: giovedì il concerto di Claudio Baglioni, ieri la giornata inaugurale di Pesaro Capitale della cultura, oggi la sfida cestistica di cartello fra Pesaro e Milano. "Al massimo avevamo fatto un back to back con il concerto la sera prima e la partita di basket il giorno dopo – spiega Mauro Bacchiani, responsabile di Seven Group che cura logistica e sicurezza della Vitrifrigo Arena -, ma una cosa del genere non era mai successa. Per il concerto di Baglioni hanno lavorato quasi 90 facchini, terminando il lavoro di smontaggio alle 6,30 del mattino di venerdì. Dopo di che altri 20 ragazzi hanno iniziato l’allestimento per l’arrivo del presidente Mattarella e la Sound D Light ci ha affiancato per il service di audio e video. Dei veri professionisti che hanno lavorato anche per il festival di Sanremo, pesaresi che sanno il fatto loro in questo campo". Dopo il dj set, seguito all’esibizione di Rosa Chemical, l’ultimo sforzo per allestire l’assetto per il basket.

Terminato l’evento alle 3 del mattino, il campo è stato liberato all’alba e a quel punto in poche ore c’è stato da rimontare il parquet e sistemare pannelli, rotori, tavolo della giuria in tempo per la partita e ancora prima per la seduta di tiro mattutina delle due squadre. "Alle 11 la Vuelle sarà al palas per l’allenamento di rifinitura poi a mezzogiorno toccherà all’Armani, speriamo che vada tutto liscio", chiude Bacchiani. E a proposito di liscio, Casadei ha fatto divertire con un repertorio tradizionale rivisitato in chiave moderna. Ieri, quando Paolo Bonolis ha parlato della Vitrifrigo definendolo ‘nuovo palas’ in realtà – forse senza volerlo - ha fatto un complimento all’arena, inaugurata nell’ormai lontano 1996, ma ancora modernissima e ben tenuta, in grado di ospitare gli eventi più disparati. Chi pensa ancora che sia stato inutile costruirla ritenendo le sue dimensioni maxi esagerate rispetto agli abitanti, forse non si rende conto di quante serate ha regalato ai pubblici più disparati in questi (quasi) trent’anni.

