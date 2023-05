Tre etti di coca per San Silvestro Un 43enne condannato a 4 anni

Lo avevano trovato con 320 grammi di cocaina in tasca mentre era a bordo della sua Ford insieme a un amico. Era la polvere bianca per la notte di San Silvestro 2022. Ma a stroncargli gli affari ci avevano pensato i carabinieri e la Guardia di Finanza che li avevano arrestati la sera del 30 dicembre 2022, a Marotta. L’amico era stato subito rimesso in libertà, lui invece è finito a processo e ieri è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione (in abbreviato). L’imputato è un 43enne di Torre Annunziata. Aveva detto di averlo fatto perché era in difficoltà economiche. Il suo difensore, l’avvocato Michele Mariella, si prepara a fare appello.

e. ros.