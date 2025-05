Tre generazioni si sfidano: è il "GiocaInsieme"

Inclusività e partecipazione condivisa di tre generazioni, dagli alunni della scuola primaria ai nonnini della casa di riposo, passando attraverso i ragazzi e gli adulti che frequentano ben 10 centri socio-riabilitativi diurni delle province di Pesaro-Urbino e Ancona, più quelli della Co.Ha.La. (Cooperativa Handicap e Lavoro). Sono gli ingredienti di una bellissima iniziativa di sport e divertimento, che la mattina di mercoledì prossimo, 4 giugno, al centro sportivo di Orciano vivrà la sua 12ª edizione: ‘GiocaInsieme’, organizzata dal centro educativo diurno ‘Il Mosaico’, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Terre Roveresche, dell’Ambito Sociale 6 di Fano e del Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Pro Loco di Orciano e la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’.

Più di 160 i ragazzi, gli adulti e i nonnini che si sfideranno complessivamente in 10 discipline: corsa, staffetta, lancio del vortex e del peso, bowling, freccette, tiri a canestro, calci di rigore, tiro con l’arco e salto in lungo. Accanto ai ragazzi di ‘casa’ de ‘Il Mosaico’ (che ha la propria sede a Montebello di Terre Roveresche) ci saranno gli utenti di altri 9 Cser; ‘Villa Evelina’ di Lucrezia, ‘Le Ville’ di Montefelcino, ‘Margherita’ di Pergola, ‘Don Aldemiro Giuliani’ di Mondolfo, ‘L’Aquilone’ di Mondavio, ‘Cento Itaca’ e ‘Casa Penelope’ di Fano e ‘Il Casolare’ e ‘L’Arena’ di Senigallia, più i portacolori della ‘Co.Ha.La.’ di Orciano e gli ospiti della locale casa di riposo ‘Merlini Ciavarini Doni’.

Nelle vesti di aiuto arbitri e supporter di ogni singolo concorrente gli alunni della scuola primaria, per quella che si annuncia una festa intergenerazionale da vivere con contagioso entusiasmo. Le premiazioni sono previste per le 12,30 alla presenza del presidente regionale del Coni, Fabio Luna; dopodiché gustoso pranzo per tutti, preparato dalla Pro Loco. "Siamo orgogliosi di ospitare e sostenere questa manifestazione – sottolinea il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli -. Un’iniziativa che scaturisce dalla collaborazione di realtà sociali, scolastiche e associative, alle quali va l’enorme grazie dell’amministrazione comunale. Esperienze di condivisione come ‘GiocaInsieme’ segnano momenti indelebili nella mente e nel cuore delle persone coinvolte, come dimostrano la gioia, l’entusiasmo e i sorrisi dei ‘concorrenti’ di ogni età, che rappresentano la parte più emozionante di questa kermesse".

Sandro Franceschetti