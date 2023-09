Tre giorni a San Lorenzo per conoscere Mario Tiberini e il marchese della Rovere

Spettacoli, mostre, musica, presentazioni di libri, passeggiate e aperitivi con prodotti tipici. E’ un programma ricco quello che si svilupperà da domani a domenica a San Lorenzo in Campo per il festival ‘Marchestorie’. Al centro ci sarà il progetto ‘Anima’ presentato dal Comune con Collettivo Collegamenti: uno spettacolo itinerante sotto la regia di Francesca Berardi e Filippo Mantoni, e che si terrà in tutte e tre le giornate dalle 18, partendo dal Teatro Tiberini. Nato dallo studio di documenti d’archivio e della storia locale, ‘Anima’ riporterà in vita personalità illustri come Mario Tiberini (1826-1880) e il marchese Ippolito Della Rovere (1554-1620, che fu, tra l’altro, Signore di Montalfoglio e di Miralbello, due località del Comune cesanense), per arrivare alle iconiche lavandaie, passando per interventi di danza contemporanea. "Il pubblico – spiegano gli organizzatori - verrà immerso in una narrazione che coinvolge diverse realtà artistiche del territorio come il Coro Jubilate, l’associazione Ijshaamanka, CasArte Consorzio Artistico e la Compagnia l’Aquilone. A conclusione dello spettacolo, dalle 19, in piazza Tiberini, degustazioni e aperitivi con prodotti locali organizzati da hotel ‘Giardino’ e Pro Loco. Sabato inoltre, alle 16 al teatro, lo spettacolo ‘Pandora 2.0’ di Michele Nardi e Nathalie Cariolle e, alle 19,30 in piazza Tiberini, la performance del polistrumentista Simone Bellezze ‘Suoni e Atmosfere’. Domenica, per l’intera giornata, il capoluogo e le frazioni di Montalfoglio e San Vito diventeranno teatro all’aperto per una mostra d’arte estemporanea, a cura della ‘ProArt’ con la Pro Loco. Sempre domenica, alle 9,30 partirà da piazza Umberto I la passeggiata con merenda ‘Il Cammino dei Lavatoi’; mentre alle 16, al teatro, verrà presentato il libro di Giosetta Guerra ‘Le Becciafavole di Montalfoglio e San Lorenzo’. Tutti e 3 i giorni saranno visitabili dalle 18 le sezioni museali.

Sandro Franceschetti