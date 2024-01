Tre giorni di bicicletta. In scena ’Wild Winter’ gara di enduro

SUL METAURO

Tre giorni di bicicletta, muscolare o elettrica che sia, per portare sotto i riflettori un territorio unico che anche grazie agli sport off-road può essere valorizzato. Così nel weekend a Mercatello sul Metauro il gruppo Trabikers organizza l’evento Wild Winter, gara di enduro di richiamo nazionale che, oltre alla tipica accoglienza genuina mercatellese già conosciuta nel mondo dei piloti, mette in vetrina anche sentieri e panorami dell’entroterra per un’esperienza unica. "Questo evento è caratterizzato da una sfida epica - spiegano gli organizzatori -: una lunga prova speciale che copre l’intero percorso della gara. La prova speciale sarà cronometrata, ma ciò che la rende davvero unica sono i passaggi tecnici tutti naturali sparsi lungo il tracciato, dove i partecipanti dovranno dimostrare le loro abilità". Si comincia venerdì con la possibilità di visitare il tracciato della gara rigorosamente a piedi, un modo di prendere contatto con il percorso e le sue insidie, mentre sabato sarà il giorno delle prove libere. Domenica gara vera e propria con un trasferimento di 11 chilometri e 9 chilometri di prova speciale, per un dislivello di 700 metri. Le categorie in gara abbracciano dagli under 15 fino alle varie classi maschili e femminili, sia per chi partecipa in ebike che in bici muscolare. Una gara dove non mancheranno certo sudore e fango ma che si preannuncia anche un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere e anche un buon volano promozionale: "Essendo la prima edizione è ancora difficile pronunciarsi su quanti possano essere gli iscritti ai nastri di partenza della domenica - spiegano gli organizzatori - ma già le pre-iscrizioni fan ben sperare".

Andrea Angelini