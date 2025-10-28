Tre giorni di laboratori alla primaria. Dai rifiuti nascono strumenti musicali

Trasformare i rifiuti in strumenti musicali: sembra strano ma si può. È questa l’idea al centro di una tre giorni che parte oggi e fino a dopodomani ottobre coinvolgerà la Scuola Primaria di Piansevero, per imparare i valori del riuso. Tre giornate di laboratori dedicati al rapporto tra musica e ambiente, in cui bambini e insegnanti lavoreranno insieme per costruire strumenti musicali realizzati con plastica riciclata, sperimentando un modo concreto per dare nuova vita ai materiali di scarto.

Il progetto, promosso dall’associazione LiberaMusica in collaborazione con Pequenas Huellas, è sostenuto da Marche Multiservizi e dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando. Durante i laboratori, i bambini parteciperanno alla raccolta e selezione dei materiali — tappi, flaconi e contenitori in plastica HDPE colorata — per poi assemblare e decorare i propri strumenti, trasformando semplici oggetti quotidiani in simboli di creatività e responsabilità ambientale.

Il percorso culminerà giovedì alle 15,30 con l’evento ‘Plastica InFesta’, aperto all’intera comunità. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti presenteranno i loro lavori e racconteranno l’esperienza vissuta, accompagnati da brevi momenti musicali e attività creative. Tutti i cittadini sono invitati a contribuire portando tappi, flaconi e contenitori in plastica, che verranno riutilizzati nei prossimi laboratori. Il progetto nasce in piena coerenza con la missione di LiberaMusica, che da anni crea sinergie tra scuole, enti locali e realtà del territorio.

gio. vol.