Tre grandi donne davvero speciali. Così Sant’Angelo in Vado le ricorda

Tre vie del centro storico, magari non appariscenti, ma fondamentali per tenere vivo e in collegamento quel dedalo di vicoli al centro della città: Sant’Angelo in Vado ha intitolato ieri tre vie ad altrettante donne vadesi del ‘900 che con la loro passione e il loro servizio hanno fatto tanto per rendere migliore la comunità.

Maria Panichi, Clara Polverari e Vilna Clementi sono le tre vadesi vissute a cavallo della seconda guerra mondiale ed operanti nel dopoguerra che si sono distinte, non tanto da finire sui libri di storia ma abbastanza per avere un posto nel cuore dei vadesi, ed ora anche una via che porta il loro nome. Maria Panichi era la tutto fare dell’ospedale cittadino San Paolo, attiva nelle mansioni più umili ma che non si risparmiava nell’assistenza ai malati e nel far sentire la sua vicinanza a chi non aveva famigliari; Clara Polverari era la levatrice comunale del paese, un ruolo che ha sempre svolto con passione ed amore mettendosi al servizio delle donne in gravidanza e assistendole – senza guardare mai orari o turni – nel difficile momento del parto; Vilna Clementi era la maestra elementare che partì per prestare servizio e curare i feriti di guerra, aiutando anche una famiglia ebrea a fuggire dai rastrellamenti successivi alle leggi razziali, al suo rientro in città continuò a prodigarsi nell’assistenza di anziani e malati.

La storia di queste tre donne è stata studiata ed analizzata dagli studenti delle classi medie dell’Omnicomprensivo di Sant’Angelo in Vado che hanno proposto queste intitolazioni al sindaco Stefano Parri che ieri gli ha voluti con sé per scoprire le targhe.

"Celebriamo tre donne importanti – ha detto l’assessore alla scuola Alessandra Ingegni – con un progetto nato nella giornata contro la violenza sulle donne e portato a termine nel giorno in cui si celebra la donna. Coinvolgere i ragazzi nell’approfondimento delle nostre radici è stato molto emozionante".

"Abbiamo adottato in questo progetto l’approccio di unire i valori della cittadinanza all’apprendimento – ha commentato la dirigente scolastica Sabrina Franciosi – perché crediamo in una scuola radicata al territorio. Gli studenti hanno scelto ed approfondito le storie di queste tre donne che, sono convinta, potranno essergli d’esempio nel continuo della loro vita".

L’evento è stato impreziosito dalle liriche della poetessa locale Deanna Spezi.

Andrea Angelini