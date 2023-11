Tre imprenditrici di successo dell’enogastronomia: a Casa Tintoria degustazione per chi ama la qualità

Serata dedicata alle donne e alla loro capacità di fare impresa in un settore delicato e strategico come quello dell’enogastronomia, quella in programma venerdì alle 20,30 alla "Casa Tintoria" di Urbania. Protagoniste saranno Donatella Temellini si "Casa Tintoria", Maria Nicolina Veggiari dell’azienda agricola di Pesaro che porta il suo nome e Federica Pantaloni dell’azienda agricola Pantaleone di Ascoli Piceno. Tre imprenditrici che sono riuscite nei rispettivi settori a dimostrare come con cuore, tenacia, capacità e inventiva, si possa incontrare il gradimento del pubblico facendo cultura e qualità nei rispettivi ambiti. Proprio per capire meglio questo chi vuole potrà partecipare alla cena degustazione (prenotazioni 0722 317412) in cui saranno a tavola le creazioni di queste donne. La cucina di Donatella Temellini e vini delle colleghe imprenditrici di cantina: il fumetto di polletto stufato su pane di castagne e melograno e il crostino di lardo e cachi, quindi i tortelli ripieni di erbe selvatiche con fossa vaccino e falso miele di tarassaco, poi il coniglio disossato ripieno di tartufo nero uncinato e zucca violina e infine la mousse allo yogurt con caramello salato e pere. In abbinamento i vini di (Pivuan Marche rosato Igt Pantaleone) e quelli di Nicolina Veggiari prodotti a Pesaro sul monte Ardizio (Marche Igt Chardonnay e Marche Igt Pinot nero e Chardonnay Imperianovanta)