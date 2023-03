Tre incidenti, restano feriti quattro ragazzini

Quattro minorenni feriti e trasportati al pronto soccorso. Un pomeriggio segnato da tre diversi incidenti successi ieri tra la zona mare e Soria, a poca distanza di tempo e chilometri l’uno dall’altro. Il primo si è verificato alle 14.40, in viale Trieste, davanti a Gigilandia, il parco dei gonfiabili. Un ragazzino di 11 anni, A.K., è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali da una Volkswagen T-Roc condotta da un 23enne, S.R., che viaggiava verso il porto. Ancora in corso le indagini della polizia municipale, per capire la dinamica e come è possibile che il conducente non si sia accorto in tempo del ragazzino sulle strisce. Intervenuta l’ambulanza che ha caricato il ferito e lo ha portato al pronto soccorso. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dai testimoni sulla scena, non sembravano gravi. Alle 16, il secondo incidente della giornata. Sempre zona mare, ma questa volta in viale Vittoria all’intersezione con viale Fiume. Due le ragazzine, di 16 anni, rimaste ferite nello scontro. Le amiche, M.A. e M.C., erano insieme in sella a uno scooter Scarabeo quando a un tratto il loro mezzo si è scontrato con un autocarro Renault trafic, condotto da un uomo, M.L., di 50 anni. L’ambulanza è subito uscita per soccorrere le due ragazzine, ricoverate al pronto soccorso. Rilievi e indagini sempre della polizia locale. E ancora gli agenti del comando di via Del Monaco di nuovo in strada, mezz’ora più tardi, per un altro schianto, alle 16.30, questa volta tra strada Panoramica Adriatica e via Gattoni. Una bicicletta e un’Alfa Romeo 147 i mezzi coinvolti nello scontro frontalelaterale. Al volante dell’auto, un 27enne, S.H., mentre in sella alle due ruote un 17enne, M. C., rimasto ferito e per il quale è stato necessario il trasporto in 118 all’ospedale.

e.ros.