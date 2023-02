Tre inneschi incendiari alla Alighieri: pista dolosa

Principio di incendio ieri mattina nello stabile della scuola elementare Alighieri, in via Gattoni. Quello che fa pensare a un atto doloso è il fatto che in un corridoio, in un’aula e nella palestra della scuola sono stati trovati tre diversi focolai. E’ quanto hanno visto ieri mattina i pompieri e i carabinieri quando sono arrivati nella strada, sede della scuola che è chiusa dal settembre scorso, visto che l’edificio dovrà essere abbattuto.

A segnalare il fatto, un automobilista che passando nei pressi ha visto del fumo uscire dai locali, ieri mattina poco prima delle 8. Dopo la segnalazione del fumo che proveniva dall’edificio di più piani, sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che appunto, in base a un primo accertamento, si erano sviluppate in tre punti dello stabile tra cui un aula, un corridoio e in palestra. Circostanze, secondo gli operatori, che potrebbe far ipotizzare il dolo o comunque un atto vandalico. Non si registrerebbero danni strutturali ma il fuoco avrebbe bruciato anche faldoni di documenti e altre carte e alcuni suppellettili prima di essere spente dai pompieri. Non si segnalano invece problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incendio.

Quindi, a fronte di danni lievi, potrebbe anche essersi trattato di un vandalismo, messo in atto da giovani che hanno approfittato del fatto che lo stabile è appunto dismesso. Le indagini da parte dei carabinieri stanno comunque andando avanti. Si verificherà anche l’eventuale presenza di telecamere o di altri testimoni che possano aver ripreso o visto qualche sospetto aggirarsi nella zona. L’incursione infatti non dovrebbe risalire a molto tempo del momento in cui è stata vista dall’automobilista che poi l’ha segnalata ai pompieri.