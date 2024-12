"Tre ko su tre, con quell’arbitro perdiamo sempre"

La Maceratese sbanca Villa San Filippo di Monte San Giusto e abbozza un tentativo di fuga. Riguardo alle nostre provinciali, a parte l’Urbino alla terza vittoria consecutiva, per le altre tre è stata una giornata no.

Urbino. Il successo del team ducale con il Matelica è commentato dal dg Ivan Santi: "Una vittoria più ampia di quanto dica il risultato. Dopo i primi 15 minuti di studio abbiamo preso in mano la partita facendo una delle più belle prestazioni della stagione. Tre vittorie consecutive possono significare che la squadra abbia trovato i giusti meccanismi chiesti dal mister ma ora arriva il difficile ovvero mantenersi su questi livelli considerato che all’orizzonte ci sono due match per chiudere il girone di andata davvero tosti contro il Tolentino e il K- Sport. Voglio dare risalto alla prova magistrale di Alessandro Mari classe 2006 prodotto del vivaio gialloblù".

K Sport. "A Monte Urano abbiamo disputato una brutta gara – osserva il dg della K Sport Matteo Mariani – facendo qualche passo indietro rispetto allo standard a cui i nostri ragazzi ci avevano abituato. Siamo stati puniti oltre modo perché fino al gol del 2-0 i nostri avversari si erano resi pericolosi solo nell’occasione delle marcature. Non ha soddisfatto nessuno la direzione di gara di Gasparoni di Jesi, che per l’ennesima volta in stagione ha adottato un metro di giudizio confusionario e un atteggiamento poco gradevole. D’altronde la statistica parla chiaro, in questa stagione con lui abbiamo perso tre gare su tre, una curiosa coincidenza".

Urbania. "Una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca – commenta il ds Stefano Maggi, il giorno dopo il match di Osimo – perché dopo un primo tempo tutto sommato in equilibrio, nella ripresa abbiamo controllato e condotto la gara non riuscendo a trovare però l’episodio decisivo. L’episodio lo hanno invece trovato nel finale i nostri avversari e nonostante lo sforzo fino al 95’ non siamo riusciti a rimettere in sesto il match".

Alma J. Fano. Ad Ancona contro la Portuali Dorica l’Alma era partita a razzo (gol al primo minuto), poi nell’arco di venti minuti gli avversari hanno ribaltato il risultato. Comunque i ragazzi di mister Aiello hanno dimostrato di essere in crescita. Amedeo Pisciolini