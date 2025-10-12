Tre lunedì insieme a Dante

La Società pesarese di studi storici propone una terna di conferenze del prof. Enrico Capodaglio intitolate "Del ben ch’i’ vi trovai. Tre conferenze sull’Inferno di Dante", che si svolgono nei lunedì 13, 20 e 27 ottobre nella sala del Consiglio comunale. Il ciclo ha ottentuo il patrocinio del Comune di Pesaro e dell’Università degli studi di Urbino.

Di Durante di Alighiero degli Alighieri, meglio noto come Dante, ai più sembra si sappia tutto, dalle sue vicissitudini giovanili all’impegno politico, un’attività molto pericolosa nella Firenze del tempo e che infatti lo spingerà in un esilio senza ritorno. In realtà, diversi eventi della sua vita sono congetturali, e anche negli anni dell’esilio spesso perdiamo i contatti con il suo vagabondare e a volte ne seguiamo le tracce in via ipotetica. Resta il fatto che la sua importanza come politico, filosofo e soprattutto come linguista e poeta è immensa, non solo per la Nazione italiana. La Commedia in particolare presenta un mondo lontanissimo da noi, eppure commovente, colmo com’è di poesia, di saggezza e di comprensione umana.

Le tre conferenze avranno per tema "Amore e morte nell’Inferno", "La passione della memoria nelle anime" e infine "L’avventura scandalosa di Ulisse". Nelle tre conversazioni si parlerà dapprima della figura femminile, così emotivamente e filosoficamente importante per il Poeta e per i letterati suoi contemporanei; poi del dramma della memoria, sempre dolorosamente viva nella mente dei dannati che Dante incontra; infine dell’orgoglio titanico di Ulisse il quale infrange i limiti dell’umano, anche se ben capiamo che il Poeta, pur condannandolo, se ne senta fortemente attratto.

Enrico Capodaglio, docente di Lettere, Filosofia e Storia negli istituti superiori, è autore di saggi su Dante, Nietzsche, Volponi, sulla letteratura del Novecento, oltreché di opere di narrativa. Ha collaborato con "Strumenti critici" ed è stato co-redattore di "Istmi. Tracce di vita letteraria". Dal 2008 scrive uno zibaldone, pubblicato online nel 2013 in un blog dal titolo Palinsesto dei pensieri che contiene attualmente migliaia di riflessioni che rivelano l’originalità del suo approccio critico. Di recente ha pubblicato con Metauro edizioni "Pensiero e vita nella Commedia di Dante", primo volume dedicato all’Inferno.

r.p.u.