"Tre medici aggiunti Cambio di passo rispetto al passato"

"Entro febbraio tre medici in arrivo al centro trasfusionale di Pesaro e Fano". Lo assicura il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi.

"Un obiettivo raggiunto – afferma – grazie alle numerose sollecitazioni che in questi mesi ho rivolto alla Regione, ascoltati gli operatori, le associazioni e i cittadini. Il Centro trasfusionale svolge un ruolo fondamentale ed il suo rafforzamento è strategico per la funzionalità delle attività ospedaliere e per le terapie". Il consigliere regionale leghista plaude all’operato della Regione che, dopo aver bandito il concorso, assumerà tre nuovi medici all’Unità operativa di immunoematologia e trasfusionale di Pesaro e di Fano. "L’assunzione – prosegue Serfilippi – è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione della Regione per il nostro territorio e il cambio di passo rispetto al passato. Ho seguito direttamente con l’assessore e il commissario dell’Ast (azienda sanitaria territoriale) le varie fasi che hanno portato al completamento dell’iter concorsuale. Fa piacere che anche il consigliere di opposizione Biancani, in ansia da ‘annuncite’, si accorga di questo risultato e faccia da megafono alla notizia complimentandosi con la Regione Marche che, per fortuna, lui e il Pd non governano più. Il governo regionale di centrodestra, nonostante la difficile situazione ereditata e l’emergenza medici per carenza di programmazione, sta riformando la sanità nel rispetto di quanto promesso in campagna elettorale".

an. mar.