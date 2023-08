Tre opere teatrali all’Orto Botanico Al via con Seneca

L’orto botanico di Urbino si fa palcoscenico: tornano gli spettacoli teatrali estivi immersi nel giardino di via Bramante con la manifestazione “Tre serate all’Orto“, curata dalla compagnia pesarese Skenexodia diretta da Luca Guerini. Si inizia venerdì 11 agosto con la messa in scena di “Fedra“ di Seneca. L’opera antica viene trasportata nel ’68, durante gli anni della contestazione: una famiglia borghese decide di passare le vacanze in una villa con piscina dove la polizia trova due cadaveri. Dice Guerini: "Abbiamo voluto con questo spettacolo in qualche senso “giustificare“ Fedra, vedendo il dramma come una conseguenza dell’effetto snowball, ossia per riparare un danno più piccolo, se ne commette uno più grande". Si prosegue venerdì 25 agosto con “Vai a vedere i gorilla“, un testo che porta sulla scena il mondo della psicoterapia, spesso poco conosciuto, e infine l’8 settembre “PLAY“, spettacolo storico di Skenexodia che si svolge quasi completamente al buio, in cui il pubblico è invitato a stimolare gli altri sensi per godere appieno della piece. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,30. I biglietti (12 euro) sono prenotabili al 338 4116671 e www.liveticket.itskenexodia.

g. v.