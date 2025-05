Tre piste per ballare fino all’alba. Alla Baia c’è l’evento più atteso

Gabicce Mare si prepara a esplodere. Oggi, la Baia Imperiale apre le porte a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: "Simply The Best". Tre piste, oltre dieci DJ, migliaia di persone pronte a ballare fino all’alba.

Non sarà una semplice serata: sarà una maratona di musica, passione e spettacolo. Tre mondi, tre atmosfere, un’unica notte da vivere tutta d’un fiato.

La sala principale si trasforma in un’arena dance con due team d’eccezione: Disco Stories, con i DJ Adris, Corrado Cori e Roby Revolution, e Forever Young, con Pablo, Marco Neri, Andrea Capelletti e Leo Biondi.

In consolle, il meglio degli anni ’80, ’90 e 2000, remixati con maestria per far vibrare la pista. Chi cerca ritmi latini troverà pane per i suoi piedi sulla Pista Latina 360, dove salsa, reggaeton e sonorità caraibiche accenderanno la serata con DJ Marco Mendez e DJ Pedro.

Per gli amanti della sensualità pura, c’è 100% Bachata, una pista interamente dedicata alla passione dominicana, con DJ Nico a guidare le danze, in collaborazione con le migliori scuole di ballo del Centro Italia. Servizio navetta gratuito dal parcheggio del supermercato Tavollo.

Info e prenotazioni: Stefano: 347 6110662 - Baia Imperiale: 320 4916973 Baia Imperiale – via Panoramica 36, Gabicce Mare.

l. d.