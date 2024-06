"Tre quarti dei posti prenotati"

"Sono una ragazza che ha comprato i biglietti per vedere il talk con Marina Abramovic. Sono venuta da Trento: monitorando il botteghino, il 12 giugno alle 9,30, appena aperto, sono riuscita ad acquistare il biglietto per l’incontro. Purtroppo diversi miei amici non sono riusciti per via della evidente scarsità di posti disponibili. Una situazione insoddisfacente non dovuta certamente all’artista, quanto agli organizzatori dell’evento, gli unici che hanno la possibilità di bloccare i posti prima che il pubblico possa comprarli: già l’11 giugno alle 13,48, le prenotazioni riempivano per più di tre quarti la capienza del teatro. Meglio ammettere che fosse un evento con pochi posti aperti al pubblico. Si crea una aspettativa non realistica".