Tre restauri in corso a palazzo ducale

Fare cultura per un museo vuol dire promuoverla attraverso l’esposizione del patrimonio, ma anche garantendo ad esso una giusta conservazione e valorizzazione nel tempo. Senza dimenticare la formazione del personale. Infatti a Palazzo Ducale in Urbino, grazie a un importante accordo tra il museo e l’istituto Centrale per il Restauro (Icr), è in atto un’intensa attività di cooperazione che ha per obiettivo la conservazione del patrimonio e la formazione del personale specializzato. Parallelamente all’attività espositiva e di ricerca, alla Galleria Nazionale delle Marche è in corso una costante opera di conservazione del patrimonio che coinvolge una delle più importanti istituzioni di restauro d’Italia. Da settembre 2021 è infatti attivo un accordo di collaborazione tra il museo statale di Urbino diretto da Luigi Gallo, la Direzione Regionale Musei delle Marche e l’Istituto Centrale per il Restauro (Icr) guidato da Alessandra Marino. L’intesa nasce nello spirito di una reciproca e proficua collaborazione tra enti ed è indirizzata allo studio, la ricerca e il restauro delle opere e i reperti delle collezioni della Galleria e della Direzione Regionale.

Inoltre con questo accordo sono previste alcune attività, come workshop e attività di formazione presso la Galleria Nazionale e la Direzione Regionale che coinvolgano docenti e allievi delle Saf Icr. Interventi di restauro su reperti e opere conservate presso la Galleria o i musei della Direzione Regionale per contribuire a progetti pilota, ad attività di ricerca, per l’attività pratica di laboratorio ma anche per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi Icr; e l’accoglienza presso le strutture della Galleria Nazionale e della Direzione Regionale di allievi dell’Istituto Centrale per il Restauro per le attività curricolari come per cantieri didattici, tirocini curriculari formativi e di orientamento.

Attualmente alla Galleria Nazionale delle Marche sono tre i restauri in corsi. Ecco quali sono le tre opere della collezione che hanno lasciato Urbino alla volta dei laboratori di restauro dell’Icr, nelle sedi di Roma e Matera. Si tratta di tre tipologie di opere differenti tra loro. Ovvero le cinque formelle del Fregio dell’Arte della Guerra, realizzate su progetto di Francesco di Giorgio Martini alle fine del XV secolo e originariamente disposte al di sopra del sedile delle due pareti della facciata ad ali del Palazzo Ducale. Un dipinto su tela raffigurante Santa Caterina d’Alessandria, realizzato da un anonimo pittore marchigiano baroccesco all’inizio del XVII secolo e un altro dipinto su tavola di Arcangelo di Cola, raffigurante la Madonna con Bambino in trono e Santi.

