"Tre segnalazioni al Comune:. Ma le buche sono ancora lì"

Una strada pericolosa, le cui condizioni critiche creano seri rischi per la viabilità e che occorrerebbe subito sistemare con interventi urgenti e possibilmente risolutivi nel tempo. E’ quanto auspica un lettore, Marco Francolini, in una nota inviata in redazione a proposito di via Mirabelli. "Vogliamo segnalare situazione di pericolo del manto stradale lungo il percorso in bicicletta lungo via Mirabelli di fronte all’ingresso del cimitero. Si fa presente che sono state inviate varie segnalazioni all’applicazione ‘Buca’ (il servizio che dovrebbe attivare il pronto intervento, ndr) precisamente l’11 giugno 2020, un anno dopo il 9 giugno 2021 e il 29 giugno 2022. Ci è stato sempre risposto che è stata aperta pratica di intervento da parte del Comune di Pesaro per fresatura ed asfaltatura perché “queste situazioni non sono di nostra competenza“ e di fare il massimo per mettere a conoscenza l’Amministrazione comunale. Spero vivamente che questa situazione si possa risolvere a breve ma visto i tempi di segnalazione di intervento non ho molta fiducia, sperando che nel frattempo non accada qualcosa di spiacevole a qualche ciclista".