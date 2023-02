’Tre Sorelle’ in scena allo Sperimentale

Martedì 7 febbraio alle 19 al Teatro Sperimentale di Pesaro andrà in scena "Tre sorelle" di Muta Imago, una riscrittura del testo di Cechov di Riccardo Fazi per la regia di Claudia Sorace. Parole lontane che entrano in relazione con il sentire attuale grazie all’interpretazione di Federica Dordei, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli. E’ allestito da Cantiere aperto nell’ambito di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con i Comuni del territorio. "Pensiamo alle "Tre Sorelle" e le immaginiamo sole – dice la regista Muta Imago - tra le fragili pareti di una casa che è il ricordo di una casa. Fuori dal tempo. Bloccate nello spazio. Senza punti di riferimento, ma non per questo dome, pacificate, ma anzi, sempre colte nel pieno del loro tentativo di tornare. Sempre pronte a ricominciare, a cercare nuove maniere di ricreare un centro, di liberarsi del presente, tornando al passato per riappropriarsi del futuro".

Una riscrittura che mette al centro degli eventi le tre donne protagoniste del dramma: tre donne, tre esuli, rimaste ormai sole.

Liberate di tutte le presenze maschili che hanno attraversato la loro vita, la loro casa. Rimaste sole, forse finalmente libere, a fare i conti con ciò che è stato e ciò che sarà. Gli eventi raccontati nel dramma di Cechov sono già accaduti, o forse, devono ancora accadere, fatto sta che nel rifugio, nella casa, sono rimaste solo loro: hanno abbandonato il mondo e il mondo le ha dimenticate.

"Sarà solo a partire dalle loro parole, dai loro corpi, dai loro giochi che le tracce del dramma cechoviano affioreranno – continua la Imago -. Utilizzano la materia prima della ripetizione per tornare all’infinito a dare vita a figure che appartengono ormai al loro passato, in un esercizio continuo di possessione e di esorcismo allo stesso tempo. La casa è letteralmente infestata da queste presenze. Parole, battute, opinioni, gesti, azioni, tutto serve nel disperato tentativo di proteggersi dalla mancanza di senso".

Nella stanza principale della casa le tre donne evocano tempi e persone, come in un racconto di fantasmi. Scene e momenti riaffiorano e ritornano, all’interno di una sorta di capsula temporale che attraversa gli anni, ripresentandoli ogni giorno. Le musiche originali sono di Lorenzo Tomio, il disegno scene di Paola Villani, direzione tecnica e luci di Maria Elena Fusacchia, costumi di Fiamma Benvignati. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Info 0721 387548.

b.t.