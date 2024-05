Tre Valli, niente cassa integrazione. Dipendenti al lavoro per le pulizie

Pesaro, 14 maggio 2024 – Niente cassa integrazione, almeno per ora, per i dipendenti di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, ad una settimana dalla sospensione della produzione disposta dall’azienda a seguito dell’inchiesta per frode in commercio e adulterazione del prodotto. Gli operai, in buona parte, almeno quelli assunti stabilmente dall’azienda, sono stati impegnati per tutta la settimana scorsa nelle operazioni di "verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell’intera struttura", come riportato nella nota ufficiale di Tre Valli Cooperlat all’indomani della decisione di sospendere temporaneamente la produzione di formaggi nel caseificio.

Per i dipendenti fissi, ossia gli assunti con una forma contrattuale a tempo indeterminato, non sarebbe scattato almeno per ora l’ammortizzatore economico. C’è più apprensione, invece, per chi ha un contratto stagionale agricolo a chiamata, ossia coloro la cui attività è legata alla necessità produttiva più contingente. La preoccupazione dei dipendenti rimane molto alta. Questo perché lo stabilimento di Colli al Metauro riveste un’importanza centrale per il piccolo paese dando lavoro a circa 70 persone. La settimana scorsa, tuttavia, malgrado lo stop alla produzione, gli operai sono stati impegnati nelle operazioni di pulizia e bonifica con la speranza di poter riprendere al più presto la produzione.

Anch e sul lato dei consumatori c’è molta attenzione allo sviluppo dell’indagine. L’associazione Codici, ad esempio, ha depositato un esposto alla Procura di Pesaro chiedendo di essere inserita come persona offesa. "Vogliamo partecipare all’indagine qualificandoci a svolgere attività investigativa difensiva – aveva sottolineato Ivano Giacomelli, segretario nazionale Codici - ad integrazione di quella già svolta dal Nas. Anche l’Unione nazionale dei consumatori ha annunciato di volersi costituirsi parte civile nell’eventuale processo, per rappresentare chi avesse acquistato prodotti contraffatti.

Le indagini proseguono a tamburo battente. Il perito è stato incaricato dalla procura giovedì scorso di effettuare la copia forense dei cellulari sequestrati a nove dei dieci indagati, a cui tuttavia è già stata restituita la sim. Avrà 60 giorni per effettuare una copia dei dati contenuti nei dispositivi. Alcuni legali degli indagati hanno già espresso il proposito di chiederne il dissequestro nel giro di una quindicina di giorni.