Trecento bimbi: tutti a scuola a piedi

Un fiume colorato di 300 bambini inonderà Villa San Martino, mercoledì, in occasione di “Tutti a scuola a piedi” a cui il Comune partecipa insieme ai bambini della primaria “Don Bosco” e dell’infanzia “La Grande Quercia”. L’appuntamento rientra nella “Settimana della primavera” (21-24 marzo) promossa dalla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Alunne e alunni si daranno appuntamento mercoledì, alle 8, nei parcheggi vicini alle scuole: piazzale Giovanni XXIII, davanti alla chiesa; via Togliatti, davanti alla piscina; via Leoncavallo, davanti al centro sociale. Ad accompagnarli nel tragitto verso gli istituti ci saranno gli insegnanti, i genitori, i rappresentanti del Quartiere Villa San Martino, gli assessori Enzo Belloni, Maria Rosa Conti e Camilla Murgia; i volontari del gruppo comunale di Pesaro della Protezione civile. All’arrivo i bambini delle quarte e quinte leggeranno filastrocche da loro composte sui benefici del camminare e andare in bicicletta sia per rispettare l’ambiente, sia per crescere in maniera sana e autonoma.