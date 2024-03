Trecento bolognesi nel settore M

Niente da fare, la commissione di vigilanza non ha autorizzato l’apertura della seconda gradinata della Vitrifrigo Arena con il risultato che altri potenziali 1.500 spettatori rimarranno fuori domenica. Confermato l’orario serale di Vis-Cesena, che comincerà alle 20.45, non c’erano molti margini per avere forze dell’ordine a sufficienza dall’una e dall’altra parte. Sarà in ogni caso un bel colpo d’occhio anche se motivi di sicurezza hanno contingentato a 300 i biglietti concessi alla tifoseria organizzata ospite nel settore M. Per cui, pur avendo a disposizione un palasport da 10.000, i posti realmente utilizzabili saranno circa 8.000. La gara sarà visibile in diretta su Dazn e trasmessa da Radio Incontro. Designati gli abitri per la sfida: fischieranno Mazzoni di Grosseto, Perciavalle e Quarta, entrambe di Torino.