Trecento runner all’Extreme Rail

Anche oggi il comune di Serra Sant’Abbondio ospita almeno 300 runner per ‘l’Extreme-Trail’ del Monte Catria. "Un appuntamento unico per l’Appennino- sottolinea il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni- che vede la partecipazione di atleti da molte regioni del Nord e del Centro Italia. Saranno presente anche tanti nuclei famigliari, un grazie agli organizzatori, dai ragazzi di Serra, all’associazione sportiva Corripergola e alla nostra Pro Loco". Ieri si è corso l’Ultra Trail del Monte Catria per un percorso 53 km. Oggi si terrà, con partenza alle ore 9 il Medium Trail del Monte Catria (30 km) e lo Short Trai lungo 16 Km con lo start previsto per le ore 9,20. La competizione si svolge su sentieri di montagna classificati EE con l’attraversamento in alcuni punti di: strade aperte al traffico con obbligo di rispettare il codice della strada, salite impegnative, tratti attrezzati con corde fisse per facilitare la progressione, ripidi pascoli e canaloni.