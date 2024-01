Tredici quartieri ’attrezzati’

Sono 13 i quartieri o zone della città all’interno dei quali, in certi punti, sono attive le aree con limite di velocità 30. In tutto, la superficie coperta da queste aree è di circa 7 chilometri quadrati. I quartieri sono: Centro, 5 Torri, Colline, Villa Fastiggi, Cattabrighe-Vismara, San Bartolo, Montegranaro-Muraglia, Pozzo Alto-Borgo, Soria Tombaccia, Villa San Martino, Porto-Pantano, più Monteciccardo.

Il divieto dei 30 al momento nessuno lo controlla: diversamente che da Bologna, infatti, non esistono e non sono mai esistite postazioni della polizia che ha verificato il passaggio delle auto, tanto che non sono mai state fatte multe. Resta il fatto che queste postazioni nella stragrande maggioranza dei casi sono state richieste, nelle varie assemblee di quartiere, dai residenti stessi, che evidenziavano la pericolosità dei passaggi veloci dei vari veicoli.