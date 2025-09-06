Tredici sentenze gemelle. Il giudice annulla multe a raffica: "Gli autovelox non sono omologati"

No omologazione, no multa. Da inesorabili mostri spara-multe, gli autovelox posti sulle strade della nostra provincia diventano docili macchinette, alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, che dice una cosa semplice: se l’eccesso di velocità lo rileva un autovelox solo "approvato", ma non "omologato", quella multa è nulla. La differenza? Eccola: l’omologazione di un autovelox è una certificazione tecnica completa e rigorosa rilasciata dal Ministero dei Trasporti che verifica la conformità del dispositivo a norme tecniche specifiche. L’approvazione, invece, è una procedura meno stringente, che valuta l’idoneità generale di un prototipo o di un progetto senza un esame approfondito delle caratteristiche tecniche.

In Italia, per ora, non si sbaglia: praticamente tutti gli autovelox sono solo approvati, ma non omologati. Quindi gli automobilisti quasi sempre vincono davanti al Giudice di pace. E’ il caso dei 13 ricorsi – fatti da altrettanti automobilisti transitati nelle nostre strade tra il 2023 e il 2024 – contro due autovelox attivi in provincia: uno sulla Statale 16, lungo la Siligata (10 ricorsi) e uno sulla Montelabbatese (3 ricorsi), tutti accolti con sentenze del giudice di pace del 4 settembre scorso, firmate dalla giudice Alessandra Denicolò.

Uno dei casi riguarda l’opposizione di un automobilista al rigetto di un suo ricorso fatto dalla Prefettura nel novembre 2023. Quindi, da una parte c’era un’automobilista, dall’altra un commissario della polizia locale in rappresentanza dell’Unione del Pian del Bruscolo, l’ente sul cui territorio era collocato l’autovelox. Quello citato nella sentenza del 4 settembre scorso ha il solito nome da robot: "Velocar mod. red& Speed Evo L2". Bel nome, ma appunto alla macchina in questione manca la cosa principale: l’omologazione. E uno strumento non omologato – scrive la giudice Denicolò nella sentenza – "non è uno strumento valido all’accertamento della velocità". "La Corte di Cassazione, con pronunce del 2024 e 2025 – si legge ancora nella sentenza che annulla quella multa – afferma in maniera chiara e inequivocabile la distinzione tra omologazione e approvazione, confermando l’illegittimità di tutti gli accertamenti compiuti a mezzo di strumenti non omologati". Solo l’omologazione dell’autovelox, quindi, conferisce valore di prova legale alle fotografie scattate e alla velocità rilevata. Così, il giudice ha dato ragione all’automobilista. Quindi, sulle strade vincono gli automobilisti, anche se oltrepassano i limiti di velocità. Ma è prevedibile che vinceranno anche sulle autostrade. Un altro pacco di ricorsi pare sia in arrivo dal giudice di pace di Pesaro per il tutor che c’è all’altezza di Gabicce, in A14. Tutte pratiche che andranno a sentenza nel 2026. E se anche il tutor è macchiato da quella pecca (solo approvato e non omologato), anche lì non ci sarà partita. Vince chi sta al volante.

Alessandro Mazzanti