Trekking tra storia e natura. Domani passeggiata tra le api

Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog unamarchigianainviaggio.it, ha organizzato per le domeniche 30 marzo, 6 e 13 aprile, delle passeggiate. La 4ª edizione dell’iniziativa ‘Trekking di primavera a Colli al Metauro’, uno dei 28 Comuni del progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza, è stata presentata (foto) nella sede di Confcommercio. "Un’iniziativa interessante - ha esordito il responsabile dell’Itinerario della Bellezza Amerigo Varotti - che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni e ha portato alla pubblicazione di un libro". Ha proseguito l’assessore alla cultura Francesco Tadei: "L’obiettivo è aggregare, tramandare la memoria, immergersi nella natura". Pieno sostegno da Confcommercio: "Queste tipologie sono sempre più ricercate. Il turismo sostenibile - ha sottolineato il direttore Agnese Trufelli - da è rappresenta un modo di viaggiare sempre più usato da giovani e famiglie". Valentina Pierucci: "I ’Camminatori di Pozzuolo’ accompagneranno i partecipanti negli itinerari dei trekking, mentre professori e ambasciatori del territorio guideranno i gruppi. Protagonista di domenica 30, sarà Pozzuolo con la passeggiata "Pozzuolo e le api: trekking "bio-diverso", incentrata sulla biodiversità che rende il territorio ospitale per le api. A parlarne sarà Serena Alunni, del Consorzio apistico della Provincia, apicultrice. Il 6 aprile, tappa a Serrungarina e Bargni, delle cui origini parlerà la direttrice della Rete della via Flaminia, Vanessa Lani. Sarà un ’Trekking teatrale tra piceni e romani’ con incursioni teatralizzate di personaggi che anticamente abitavano queste zone. Domenica 13 aprile e si terrà a Montemaggiore al Metauro". Partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria: info 328 5517585 - 0721 892931. Luigi Diotalevi