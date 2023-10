Trekking urbano alla scoperta dell’arte tintoria

‘Pozzuolo e i suoi colori: trekking urbano alla scoperta dell’antica arte tintoria originata dalle piante’. E’ il titolo della bella iniziativa che si terrà domenica nel territorio di Colli al Metauro, che per il quarto anno ha aderito alla ‘Giornata Nazionale del Trekking Urbano’, iniziativa giunta alla ventesima edizione. "Dopo il successo degli scorsi anni – evidenzia l’assessore comunale alla cultura Francesco Tadei - quella organizzata dal nostro assessorato in collaborazione con Valentina Pierucci, autrice del blog ‘Una marchigiana in viaggio’, per questo 2023 è una passeggiata altamente suggestiva, oltre che gratuita e aperta a tutti, che ci condurrà alla scoperta delle erbe tintorie locali. Partendo da Pozzuolo, il trekking proseguirà con la guida dei ‘Camminatori di Pozzuolo’ fino a Fontecorniale, antico castello del 1200, posto sulle pendici meridionali del Monte della Croce, a 450 m di quota".

Il componente dell’esecutivo aggiunge: "Anche quest’anno abbiamo aderito al Trekking Urbano perché é un’occasione unica per osservare il nostro territorio da un punto di vista differente e per promuoverlo esplorando i luoghi meno conosciuti. Stiamo investendo molto su questo tipo di attività per ampliare sempre più l’offerta turistica sostenibile". I partecipanti all’escursione saranno accompagnati dalle parole di Alessandra Ubaldi, artigiana della tintoria, titolare di ‘Guado Urbino’ e di Anahi Bucchini, PhD dell’Università di Urbino Carlo Bo, alla scoperta dei colori autunnali che si possono ricavare da alcune piante del territorio. Chi vuol partecipare deve prenotarsi ai numeri 0721 892931 e 328 5517585, su quest’ultimo anche mediante WhatsApp.

