Trekking urbano e Halloween. Momenti di festa per tutte le età

Oggi Urbino propone due appuntamenti che sono ormai diventati una tradizione: il Trekking urbano e la festa di Halloween per i bambini. Il primo è una passeggiata fra cultura, arte e curiosità, che giunge alla ventesima edizione, con punto di ritrovo fissato al monumento a Raffaello, alle 16, e un percorso abbastanza agevole, della durata di due ore circa. Tema della giornata sarà “I colori dell’armonia“: un itinerario alla scoperta dell’arte, del paesaggio e delle evoluzioni urbanistiche di Urbino.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è consigliata (per informazioni: 0722 324.590 0722 2613 e-mail info@vieniaurbino.it). La festa in costume per i bambini, nella giornata di Halloween, si svolgerà negli spazi della Data – Orto dell’Abbondanza, dalle 16 alle 19, a ingresso libero.

Sono previsti il maxi gioco della “Caccia alle streghe“, un laboratorio della zucca, il truccabimbi, animazione e uno spettacolo di magia. "Come assessorato alle politiche giovanili, per oggi abbiamo organizzato un pomeriggio di divertimento per i più piccoli – spiega il consigliere incaricato Laura Scalbi –. Sarà un momento di socializzazione e di accoglienza per le famiglie".