Trema la terra a Cesena, scatta il fuggi-fuggi dalla Questura

Fuggi fuggi ieri mattina alle 11.45 in Questura a Pesaro dove è stata avvertita, meglio che da altre parti, la scossa di terremoto di 4.1 che si è avuta a Cesenatico. Così gli uffici si sono svuotati in un attimo perché gli agenti sanno perfettamente che l’edificio è già altamente compromesso. La scossa del 9 novembre scorso aveva lesionato una parte esterna del cornicione su via Giordano Bruno tanto che anche degli uffici hanno lunghe crepe nei muri. Lo stesso ingresso dell’ufficio passaporti, in via Baviera, è chiuso fino a data da destinarsi perché si stanno facendo lavori di contenimento dei danni da terremoto. Soltanto dopo una ventina di minuti, gli uffici della questura sono tornati ad essere affollati.