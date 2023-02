Tremila future matricole in tour nelle facoltà

E’ tempo di iniziare a sondare il terreno e quindi scegliere se e come proseguire gli studi dopo le scuole secondarie: migliaia di studenti sono alla ricerca di ispirazione. Molti di questi sono arrivati in Urbino per "Università Aperta", l’iniziativa di UniUrb che permette ai futuri studenti di conoscere i Dipartimenti e gli insegnamenti proposti. Sono stati circa tremila, poco meno della metà lo hanno fatto online, quelli hanno scelto l’Ateneo ducale giovedì 2 e venerdì 3 febbraio.

La diciassettesima edizione di questa iniziativa ha visto l’arrivo dei ragazzi nell’aula magna del "Polo scientifico didattico Paolo Volponi" di via Saffi dove ad accoglierli c’era il rettore Giorgio Calcagnini. Il quale ha sottolineato "l’importanza dello studio ma in particolare della vita all’interno di una comunità universitaria che a Urbino si esprime come in pochi altri luoghi: la città è infatti a misura di studente fino al punto di essere definita una ’Città Campus’, nella quale lo studente esercita un ruolo primario e consapevolmente partecipe della vita sociale e naturalmente economica".

I partecipanti sono arrivati da tutta Italia con una forte prevalenza dalle regioni della dorsale adriatica e quindi anche dalle Marche. Ad orchestrare la due giorni la professoressa Ivana Matteucci, delegato rettorale all’orientamento e il presidente del Consiglio degli studenti Giovanni Alvarez che hanno illustrato nei dettagli cosa significhi l’esperienza universitaria e i punti di forza di Uniurb.

Non solo in aula ma nelle aule. Le future matricole hanno potuto partecipare a incontri e parlare con docenti, tutor e colleghi così come conoscere le possibilità di agevolazioni per il diritto allo studio. L’ex Magistero è diventato una vetrina per i corsi di laurea triennali e quinquennali che compongono l’offerta formativa dell’Ateneo, ma anche dei servizi offerti dall’Erdis, l’Ente per il diritto allo studio, che con i suoi collegi universitari progettati da Giancarlo de Carlo, le sue mense e i suoi servizi completa l’attrattività verso la città e l’Università. Dopo essere entrati in contatto con i Dipartimenti e i corsi proposti è stata offerta la possibilità di partecipare al tour del Campus, un percorso riservato agli studenti partecipanti che sono stati guidati all’interno del campus universitario per scoprire la Biblioteca San Girolamo, Palazzo Battiferri, l’area scientifico-didattica Paolo Volponi, la sede didattica di Giurisprudenza, la mensa del Duca e il Collegio internazionale.

Francesco Pierucci