Treni cancellati e maxi ritardi Giornata da incubo per i viaggiatori

Fa il suo ingresso in stazione, guarda il tabellone per avere conferma che l’Intercity 608 Lecce Bologna sia al terzo binario. Invece legge "canc". Cioè? "Cancellato", viene a sapere suo malgrado e sbotta: "E ora come arrivo a Pontedera?". La signora è troppo preoccupata di ciò che l’aspetta e, gentilmente, ci congeda.

Scene come questa ieri, in stazione a Pesaro, sono iniziate dalla mattina molto presto: non tutti treni della dorsale Adriatica sono saltati, ma i ritardi, causati soprattutto dal maltempo tra Faenza e Forlì che ha pregiudicato lo snodo di Bologna, ha scompaginato la mobilità ferroviaria. L’informazione sul sito di Rete ferroviaria italiana ieri alle 10.30 aveva aggiornato il bollettino di guerra, ammettendo, in definitiva, rallentamenti fino a 120 minuti per 6 treni Alta Velocità; fino a 135 minuti per 1 Euronight; fino a 150 minuti per 11 regionali, 2 Intercity e 4 regionali limitati nel percorso e 6 regionali cancellati. Stesso report su “Viaggia Treno“ dove, in particolare per la linea Bologna Ancona, la direzione di Trenitalia consigliando coincidenze alternative. Ma Chiara, studentessa pesarese diretta a Bologna, ha desistito: "Devo essere a Roma per la laurea di una mia amica – dice –. Il mio treno sta macinando ritardo: da 15 minuti siamo arrivati a 45. A Bologna arrivo, ma a che ora arriverò Roma?". Davanti al disorientamento è intervenuto il fratello: "Dai, prendo l’auto e due bottiglie d’acqua: ti porto a Roma". Belle come il sole arrivano in stazione Sadu, Greta e Denise, tre universitarie di Bologna che prima di ripartire sono state al mare a Pesaro. Non ci mettono molto a capire l’aria che tira in stazione. Panico. "Non possiamo fare tardi: abbiamo un impegno di lavoro" dicono ad Ivan, l’edicolante della stazione a cui si rivolgono per fare il biglietto del regionale. Sarà lui a tranquillizzarle verificando che del loro treno, seppur in ritardo, c’è traccia.

A testimoniare il trambusto di ieri, sono stati, poi i consiglieri regionali Luca Serfilippi, Micaela Vitri, Marta Ruggeri e Andrea Biancani fedelissimi della tratta ferroviaria Fano, Pesaro, Ancona. "Sono arrivata in aula tardissimo – dice Ruggeri –. Il mio treno ha avuto 65 minuti di ritardo: un incubo. Avevo il treno alle 8.38 per arrivare alla riunione dei capigruppo alle 9.30. Invece...". Idem Vitri: "Il treno delle 7.50 ha avuto 20 minuti di ritardo. Il successivo delle 8.30 un’ora di ritardo e poi l’intercity annullato. All’arrivo ad Ancona hanno offerto un kit di cortesia per scusarsi". Serfilippi ha avuto un passaggio dal collega, Nicola Baiocchi: "Preferisco sempre il treno e devo dire che sono puntuali. Il ritardo di un’ora mi ha fatto chiamare Nicola che ringrazio per il passaggio". Biancani è stato fortunato: "Volevo prendere il treno delle 7.50 e ho trovato al binario, il regionale delle 7,30, perché in ritardo. I disagi hanno interessato anche il Freccia Bianca delle 7.17 per Roma che ha registrato un ritardo importante: il problema restano sempre le coincidenze per la staffetta con aerei e altri treni".

Solidea Vitali Rosati