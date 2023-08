Trenta enti e centinaia di volontari per una macchina complessa

Una festa, tante forze in campo: sono oltre trenta gli enti, i gruppi e le associazioni coinvolte a vario titolo nella creazione della Festa del Duca o in eventi collaterali. "La Galleria Nazionale – ha spiegato Crespini – ci ospita per i talk, le conferenze e gli spettacoli. L’università collabora tramite il centro di studi Urbino e la Prospettiva e tramite Erdis, che nella mensa proporrà uno speciale menù del duca, fruibile da tutti. Poi, le contrade con le loro locande, l’Arcidiocesi, i vari cortei storici del territorio, l’Accademia Raffaello, e tanti altri, davvero mai così tanti".

La Compagnia Feltria Arcieri Ducali organizzerà un torneo nazionale di tiro con l’arco e allestirà una piazzola di prova per tutti; la Pro Loco curerà tre tour (l’11, 12 e 13 alle ore 17 con partenza davanti all’ufficio turistico) alla scoperta di chiese e oratori chiusi, col passaggio anche nella sinagoga il primo giorno; una zona con giochi per bambini sarà curata dal Club Iddu. Due postazioni di spettacolo fisse, in piazza delle erbe e in piazza duca Federico, ospiteranno una novità, gli spettacoli aerei acrobatici, addirittura con danzatori sui muri. Laboratori di scherma storica saranno in via Bramante. "La Festa è unica per il suo format – ha sintetizzato Massimo Puliani – perché c’è sì una rievocazione storica, ma è poliedrica e, come Federico, sa amare le armi ma anche la cultura. Dunque cortei e mercati ma anche teatro, incontri e arte. A Diamanti daremo il premio Giovanni Santi ai “Comunicatori di Valori“: il padre di Raffaello, con la sua cronaca rimata, in un certo senso fu un cronista, un comunicatore, anche se lo fece da artista. Insomma alla Festa si crea un’atmosfera unica che solo un connubio tra rievocazione e cultura può originare".

g. v.