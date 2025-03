Trenta famiglie senza internet. Il guasto non viene mai riparato

È da venerdì scorso che una trentina di famiglie del quartiere di Borgo Sant’Antonio non ha più accesso alla rete. Il guasto si è verificato la mattina di quel giorno. Alcuni residenti hanno subito composto il 187 per allertare la Telecom. La quale Telecom ha informato i cittadini che si trattava in realtà di un guasto elettrico, nel senso che un elemento sotto tensione della centralina telefonica non riceveva più la corrente. In quell’occasione l’operatore del 187 assicurava che la riparazione del guasto sarebbe stata fatta il giorno dopo, sabato, ma il sabato è passato e della riparazione nessuna traccia. Va tra l’altro menzionato che il guasto non colpisce soltanto il telefono, ma anche la tv, perché alcuni dei residenti la ricevono solo via internet. Chiamato di nuovo il sabato, il 187 promette stavolta la riparazione per il lunedì successivo, cioè ieri, ma anche questo trascorre invano. Interpellato di nuovo, il numero di emergenza assicura adesso che la riparazione sarà eseguita "entro venerdì prossimo". Morale della favola: una settimana (se basterà) per riparare un guasto elettrico.

a. b.