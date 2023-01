Trenta in fila per il passaporto Il rinnovo è sempre più in salita

L’anno nuovo, seppur i propositi siano sempre positivi, si porta con sé vecchie abitudini difficili a morire. L’odissea del rilascio dei passaporti, infatti, prosegue anche in questo 2023 appena iniziato tra file interminabili e appuntamenti con ben 7 mesi d’attesa. Ieri mattina per oltre 30 pesaresi l’incubo ha ribussato alla porta. Erano le 12 in punto quando sono iniziati lentamente ad arrivare i primi cittadini davanti al palazzo della Questura – dove momentaneamente è spostato l’ufficio passaporti dopo i danni causati dal terremoto – che, con appuntamento "in mano", attendevano di poter ritirare il loro passaporto. Tra loro anche chi invece doveva rinnovarlo o richiederlo per la prima volta. Dopo pochi minuti la fila ha continutato ad aumentare e con lei anche il tempo di attesa.

"Dobbiamo ritornare a lavorare, potete dirci almeno quanto dovremmo ancora aspettare?", chiedeva una signora all’addetto dopo 30 minuti d’attesa e tra le contestazioni generali dei presenti che si domandavano per quale motivo, oltre trenta persone, avessero orario di ritiro identico. "Siamo in tanti e tutti con appuntamento alle 12, che almeno ci facessero venire scaglionati", commentava un uomo in fila con la moglie. Dopo una serie di contestazioni e domande, l’addetto ha spiegato la situazione ai presenti che aspettavano fuori al freddo da oltre un’ora: "Voi siete tanti e noi solo in due, per questo non riusciamo ad accontentare tutti nei tempi richiesti. Purtroppo – diceva –, il problema non viene da noi ma dalla grande richiesta che va soddisfatta con il poco personale disponile che abbiamo. Non sappiamo dirvi quanto ancora dovrete attendere". Una situazione che pare riproporsi costantemente. In tanti poi cercavano di vedere il lato positivo: "Almeno noi siamo riusciti a farlo, pensate quelli che pur prenotandolo adesso avranno l’appuntamento tra minimo 7 mesi".