Trenta metri quadrati di presepe per amore

E’ grande, anzi grandissimo perché impegna quasi un intero garage. Chi l’ha visto, come don Alceo, è rimasto sbalordito: in oltre 30 metri quadrati di superficie vengono sviluppate narrazioni riprese dalla Genesi del Vecchio Testamento e dalla vita di Gesù, nei Vangeli, con statuine e scene uniche, realizzate da un maestro ceramista palermitano. Non mancano parti meccanizzate, temporizzate per animare scene che ritraggono la tempesta del diluvio universale o la Betlemme laboriosa, dall’alba al tramonto, in attesa del primo vagito di Gesù nella mangiatoia.

Il "presepe di Gio’" si trova a Monteguiduccio di Montefelcino e sarà visitabile per tutto il mese di gennaio. Il nome rivela a chi sia stato dedicato: Giorgia Righi, proprio lei, la scrittrice originaria di Petriano, votata al superamento dei limiti personali. Giorgia nonostante una malattia neurodegenerativa la obblighi a muoversi in carrozzella "vive volando": lavora come mental coach dopo essersi laureata in Scienze motorie diventando ufficiale di gara della Federazione nuoto. Ha scritto un’autobiografia, è tra i testimonial di Pesaro Capitale della cultura 2024 ed ha appena finito di girare una parte nel film di Joseph Nenci "Ancora volano le farfalle". Il presepe, ispirato dal suo esempio di resilienza, non ha barriere architettoniche: "Si gira in perfetta autonomia anche in carrozzella – spiega Paola Righi, zia di Giorgia, artefice del presepe insieme a Massimo Andreani e ad una schiera di talentuosi artigiani, volontari e artisti, attirati a Montefelcino dal realizzare una vera e propria opera d’arte -. Ad ispirarmi sono stati certamente il grande amore e la stima profonda che nutro per mia nipote. Con Andreani ci siamo sempre dilettati nel fare presepi importanti, ma restavano sempre troppo complicati per Giorgia. Ora non più. Inoltre il contatto con il presepista palermitano ci ha permesso un atto di solidarietà: usurato dalla mafia, al maestro ceramista è stato negato qualsiasi lavoro nel territorio, soprattutto dopo aver subito l’incendio della fabbrica. In quest’anno di collaborazione lui ha compreso il nostro progetto e ci è venuto incontro sul prezzo di pezzi altrimenti, per noi, inarrivabili. E’ stato bello essersi dati una mano a vicenda". L’ingresso al presepe è gratuito, ma serve la prenotazione: "E’ edificante accompagnare le persone – conclude Righi -: basta prenotare al 3335294541. Nel realizzare il presepe di Giò ci hanno aiutato Paolo Sacchini, Marzia Basili, Luigi Foglietta, Fabio Campolucci, Roberto Lisi e Luca Sacchini". Fidatevi: il presepe merita una passeggiata nel cuore delle nostre colline.

Solidea Vitali Rosati