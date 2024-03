"Trentamila euro pubblici per la propaganda di Seri"

"Trentamila euro di soldi pubblici per la relazione di fine mandato del sindaco Massimo Seri. Non sarebbe meglio soddisfare le reali esigenze dei cittadini fanesi?" Polemici i consiglieri di M5S, Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana secondo i quali la cifra è eccessiva. "Abbiamo scoperto dalla IV Commissione consiliare bilancio (presieduta dal consigliere Fontana M5S) – fanno notare gli esponenti dell’opposizione – che all’interno di una variazione di bilancio c’è una richiesta di ben 20mila euro per la ‘stampa della relazione di fine mandato’ (500 copie di un catalogo e 28mila copie di un volantino) con distribuzione analoga a quella di Fano Stampa (pubblicazione che per il 90% delle copie, se va bene, finisce nei contenitori della carta riciclata) e di altri 10mila euro per l’organizzazione di un evento pubblico di fine mandato (Seri lascia la guida della città dopo 10 anni ndr), quindi in totale ben 30mila euro".

"Altri sindaci nelle nostre vicinanze – insistono Mazzanti, Panaroni e Fontana – hanno fatto o faranno delle semplici conferenze stampa mentre il nostro sindaco, visto l’impegno di spesa, probabilmente inviterà la Fanfara dei Bersaglieri che ai primi di maggio sarà ad Ascoli Piceno per il raduno annuale. A parte le battute, riteniamo esagerata la spesa che secondo noi potrebbe essere utilizzata per soddisfare le reali esigenze dei cittadini fanesi".

"In commissione – aggiunge Fontana – ho cercato di capire a cosa servissero quelle risorse e quale evento starebbe organizzando il sindaco Seri, ma nessuno è stato in grado di darmi delle risposte. Capiremo meglio di che si tratta nel consiglio comunale di questa sera". All’ordine del giorno della seduta di questa sera c’è anche la modifica al bilancio di previsione che darà ai consiglieri d’opposizione l’occasione per chiedere chiarimenti. "Non sappiamo quali siano i tempi di realizzazione dell’evento che Seri intende organizzare ma – insistono Mazzanti, Panaroni e Fontana – vogliamo semplicemente ricordare che tra non molto, viste le imminenti votazioni, è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Infine, la stoccata finale: "Vista la recidiva con cui la giunta Seri ha violato la legge (del 22 febbraio 2000) forse sarebbe il caso di dimostrare più prudenza – concludono i consiglieri –, oltre che oculatezza nell’uso del denaro pubblico".