Trentenne tossicodipendente e 3 albanesi arrestati, Polizia scopre centrale di spaccio

La polizia ha arrestato una trentenne fanese, tossicodipendente, per aver minacciato gravemente i genitori. I quali hanno chiamato il 113 per difendersi dalla figlia che ritenevano capace di fare loro del male in maniera grave. Non era la prima volta che i coniugi si sentivano in pericolo per l’irruzione in casa della figlia che pretendeva soldi per comprare la droga. All’ennesima volta, hanno chiamato aiuto per bloccarla. E’ stata arrestata e portata in carcere.

Arrestati sempre dalla polizia anche tre giovani albanesi che spacciavano droga, in particolare cocaina, anche a minorenni. Avevano come base di appoggio una casa in zona Sassonia a Fano. I loro movimenti sono stati notati dagli agenti soprattutto in zona Pincio e lungomare, dove è più facile spacciare visto il gran numero di persone che frequenta quei luoghi. Fatta irruzione nella casa dei tre, gli inquirenti hanno trovato 40 grammi di cocaina, suddivisa in dodici dosi. E’ stato poi trovato tutto il materiale utile per il confezionamento oltre a 1500 euro che sono ritenuti il guadagno dello spaccio. Sono stati arrestati tutti e tre, uno dei quali non ha i documenti in regola per stare in Italia. Il giudice ha convalidato poi il loro arresto disponendo la carcerazione. Il quantitativo di droga sequestrato fa pensare che i tre fossero una centrale di spaccio di notevole portata e che la loro cattura può aver interrotto o rallentato lo smercio di droga.