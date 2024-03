Trento è in caduta libera. Otto ko nelle ultime 9 gare

Otto sconfitte nelle ultime nove partite. Praticamente lo stesso ruolino di marcia della Vuelle. L’unica boccata di ossigeno respirata sulle Dolomiti da Toto Forray e compagni, da fine 2023 in poi, è datata 4 febbraio: quel 90-84 contro Varese è l’unico successo ottenuto da Trento nelle ultime nove giornate. La serie nera, cominciata il 30 dicembre a Scafati, si è interrotta per una sola domenica, poi la squadra di Galbiati è ripiombata nel tunnel dal quale domenica scorsa è mancato poco per uscire, battuta di soli due punti a Reggio Emilia (77-75). "Ma la solidità di questo club è testimoniata dal fatto che mentre erano immersi in questo filotto di sconfitte, la società ha prolungato il contratto a Paolo Galbiati, un allenatore che mi piace molto" dice Meo Sacchetti. Che sugli avversari aggiunge: "Trento aveva firmato un buonissimo inizio di stagione, poi ha speso molte energie in coppa pagando dazio anche agli infortuni. Ora che l’esperienza europea si è conclusa potranno di nuovo rivolgere il focus interamente sul campionato; dovremo stare attenti perché sono una squadra molto fisica, ma noi abbiamo assoluto bisogno di vincerne una in trasferta adesso".

Emerge in una statistica in particolare, quella dei rimbalzi offensivi, dove è prima assoluta e fa bene in generale a rimbalzo, dove si segnala al 6° posto in serie A. L’atletismo della Dolomiti Energia è testimoniato anche dal numero di stoppate rifilate agli avversari dove si segnala come la migliore del campionato. Una compagine che ama giocare di squadra, visto che sono secondi nella classifica degli assist, alle spalle della Virtus, la migliore a condividere il pallone. Il tallone d’Achille sembra averlo nelle palle perse: peggio di Trento fanno solo Varese e Sassari. Mettono in campo una buona difesa, ma non fra le prime: Alviti e compagni concedono agli avversari 83,5 punti di media (11° posto) contro gli 86,1 della Carpegna Prosciutto (14ª). Mentre in attacco viaggiano a 82,1 punti di media (7° posto) e la Vuelle segna di media 79 punti (12ª). Pericolosi, soprattutto nel tiro da tre punti, i trentini, dove occupano il 6° posto. Il giocatore più pericoloso è il lettone Andrejs Grazulis, che viaggia a 14,3 punti di media con il 45,4% dall’arco. Intanto, la 22ª giornata si apre questa sera con una partita che riguarda molto da vicino la Vuelle visto che l’anticipo vedrà scendere in campo la Nutribullet Treviso che ospita Reggio Emilia (diretta alle 20.30 su Eurosport 2).

e.f.