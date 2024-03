Treviso, cambio al vertice indolore

Il passaggio di consegne a Treviso fra Paolo Vazzoler e il nuovo presidente Matteo Contento sembra abbastanza indolore. Giovanni Favaro, direttore generale della NutriBullet, così ha commentato: "Hanno caratteristiche diverse, ogni persona è differente dall’altra, però è vero che Matteo Contento è parte in causa di TvB fin dal primo momento, lui c’è sempre stato dal primo giorno. Perciò è la persona più idonea, sotto ogni profilo, per prenderne il testimone". Anche Treviso, come Pesaro, è retta da un consorzio e da un pool di sponsor esterni: "Il nostro è il caso di una società che, al posto di un unico proprietario, ne ha tanti. Tra il Consorzio e gli sponsor ci sono diverse realtà industriali, grandi o piccole, del nostro territorio, un insieme molto variegato e frastagliato. Se una tra queste realtà diventasse zoppicante, qualcun’altra sarebbe pronta a colmare il gap. La nostra solidità è questa: l’unione è la nostra forza. Oggi abbiamo 132 aziende consorziate e più di 70 che intervengono in spazi pubblicitari. Tutte contribuiscono per portare avanti questa realtà".