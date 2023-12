Tribunale agonizzante, se ne vanno tutti

Tutti gli uffici del tribunale di Urbino sono in condizioni drammatiche. Non c’è personale, quello esistente è in certi casi dirottato verso altri tribunali, molti impiegati hanno permessi di salute o, per tre giorni a settimana, la possibilità di stare a casa per assistere dei familiari anziani con la legge "104". Come è possibile continuare così? Il presidente dell’Ordine degli avvocati Pasquale Marra parla di "condizioni non accettabili che non garantiscono il corretto funzionamento del tribunale. Lo Stato deve intervenire e sanare queste gravissime lacune". Una lettera del 6 novembre scorso inviata all’Ordine dal presidente del tribunale Massimo Di Patria ripercorre la situazione: "Nel tribunale di Urbino non è prevista la figura del Dirigente amministrativo. Dei due Direttori amministrativi in organico, l’apicale è distaccato dal marzo 2023 fino al 31 dicembre 2024 al Tribunale di Pesaro; il secondo è più o meno dallo stesso periodo ininterrottamente assente per gravi motivi di salute e non si è in grado di prevederne il rientro in servizio. Dei quattro Funzionari giudiziari sono in servizio tre unità. Dei tre Cancellieri in organico è da anni in servizio una sola unità. Degli otto Assistenti giudiziari, sono in servizio sette unità, delle quali: una andrà in quiescenza il 1 dicembre 2023, un’altra andrà in quiescenza nella prossima tarda primavera, ma beneficia da anni di ben sei giorni al mese di permesso ex I. 10492: un’altra è assente ininterrottamente da marzo 2023 per gravi ragioni di salute e non si è in grado di prevederne il rientro in servizio; altre due unità sono già destinate ad altro Ufficio e saranno trasferite, a seguito dell’ultimo interpello, plausibilmente entro febbraio 2024. Dei nove Funzionari UPP assegnati a tempo determinato al Tribunale di Urbino, sono ad oggi in servizio sette unità, una delle quali ha già rassegnato le dimissioni a far data dal 1 novembre 2023. Quanto alla distribuzione del Personale nei diversi Servizi, evidenzio quanto segue: Nella Cancelleria Unica lavoro-civile-volontaria giurisdizione operano ad oggi un Funzionario, un Cancelliere, due assistenti (come detto, uno dei quali andrà in quiescenza il 1 dicembre 2023 e l’altro è destinato ad altro Ufficio; due autisti: il primo gode dei benefici della L. 10492 per tre giorni alla settimana; l’altro svolge lavoro part time per tre giorni alla settimana (venerdì, sabato e lunedì) (...)".

Aggiunge il presidente dell’Ordine avvocato Marra: "La Cancelleria ha inoltre espressamente comunicato di non poter prendere in carico le pratiche successorie (es.rinuncia all’eredità, accettazioni con beneficio d’inventario) , definendo tali servizi “non essenziali“ e lamentando “l’abnorme numero di domande“".

ro. da.