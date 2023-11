Tribunale, uffici semi vuoti. Stato assente

Tribunale di Urbino, una mattina qualunque. Gli uffici sono semivuoti. Cioè non c’è il personale. Si parte dal giudice di pace. Qualche anno fa erano in sei, poi altri due erano in servizio a Cagli e lo stesso numero a Macerata Feltria. Oggi ce n’è uno soltanto, si chiama Massimiliano Sarzi Sartori, fa il pendolare da Mantova. Arriva a Urbino il martedì e il mercoledì, poi ritorna a casa. Il lunedì a volte va Macerata Feltria. Le udienze vengono fissate di anno in anno. Ora siamo arrivati a rinviare i processi al 9 ottobre 2024. Il personale degli uffici è come una razza in via di estinzione. Non c’è più il cancelliere dal 2016, mai più visto l’ausiliario, l’operatore giudiziario, il funzionario è part time per cui è presente tre volte a settimana, mentre l’unica presente, l’assistente giudiziaria, andrà in pensione il prossimo aprile e sta già preparando i festeggiamenti. Non ci sono in vista sostituzioni.

Non va meglio in procura. Stando alla relazione della reggente, dottoressa Irene Lilliu, il personale amministrativo è dimezzato rispetto alla pianta organica. Ce n’è quasi il 45 per cento in meno. Mancano un cancelliere e 4 assistenti giudiziari. A dire il vero due occupano il posto perché hanno diritto a lavorare da un’altra parte, magari vicino a casa, ma questo impedisce di andare a sostituire gli assenti con nuove assunzioni. Che c’è stata con l’arrivo al casellario di un nuovo dipendente, pagato col Pnrr. Deve imparare viene da altre mansioni, ma intanto è qualcosa. Si smobilitano anche gli uffici dei magistrati. Prima dell’estate, ha salutato il procuratore Andrea Boni, che è tornato in Toscana, a Siena a dirigere quell’ufficio. Se ne andrà a fine gennaio 2024, la reggente attuale della procura di Urbino, Irene Lilliu. Al suo posto arriverà una giovane magistrata alla prima esperienza. Si deve pur cominciare. La reggenza passerà quindi al sostituto procuratore Simonetta Cattani. Due magistrati in uscita anche dall’ufficio gip, Savino e D’Orazio, che dovrebbero essere sostituiti in fretta. In partenza nei primi mesi del 2024 anche il presidente del tribunale Massimo Di Patria, destinato a ricoprire lo stesso ruolo al tribunale di Forlì. Per la sua sostituzione, i tempi non saranno rapidi. Si prevede l’arrivo di un magistrato, forse, dopo l’estate. Per il tribunale di Urbino, lo Stato ritiene che il personale amministrativo sia quasi superfluo, non lo sostituisce né lo rafforza. Si va avanti alla viva il parroco. Un po’ come i bus nei giorni festivi. Non ci sono gli autisti, allora si cancellano le corse da e per Urbino. Così, chi può prende il taxi, gli altri evitano di andare a Urbino.

ro. da.