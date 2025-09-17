Tribunali, rabbia precari. Lo sciopero in provincia: "E non saranno stabilizzati"

Giornata di sciopero, quella di ieri, per i lavoratori precari della giustizia, presenti anche nei tribunali di Pesaro e Urbino. A proclamarla è stata la FP Cgil, dopo che già da alcuni mesi aveva denunciato la condizione in cui versa il personale precario, che nelle Marche vede coinvolti circa 200 addetti e nel nostro territorio oltre una trentina.

Lavoratori assunti a tempo determinato nel 2023 grazie ad un progetto legato ai fondi del Pnrr per il miglioramento e lo snellimento delle procedure burocratiche, il cui contratto scadrà a giugno 2026, come spiega Michele Niger, segretario Fp-Cgil di Pesaro e Urbino: "Da quando abbiamo denunciato questa situazione, che riguarda 33 lavoratori dei tribunali di Pesaro e di Urbino – dice - la situazione è rimasta identica e le prospettive di stabilizzare questi precari si sono addirittura ridotte in quanto il Governo, nella manovra, ha previsto posti per solo la metà degli attuali addetti Upp (Ufficio per il processo) a tempo determinato. Chiediamo la loro stabilizzazione, visto che il contratto per i primi lavoratori scadrà a giugno 2026".

Una situazione questa, che potrebbe andare ad impattare non soltanto sui lavoratori ma anche sull’efficienza degli uffici giudiziari: "Al tribunale di Urbino oltre il 50% del personale è a tempo determinato – prosegue Niger -. Si tratta di lavoratori che di fatto sono chiamati a svolgere anche altre mansioni oltre a quelle dell’ufficio del processo, al fine di garantire i servizi essenziali".

Al tribunale di Urbino ha scioperato quasi la totalità dei lavoratori precari, mentre ieri mattina ad Ancona si è tenuto anche un presidio a livello regionale.

"Secondo il rapporto presentato dal Ministero della Giustizia e dalla Banca d’Italia – spiega la Fp-Cgil – l’effetto precari ha portato allo smaltimento di 100mila procedimenti civili in un solo anno, pari a circa un terzo dell’arretrato 2019. E sono circa 150mila – conclude la nota Cgil – le pratiche in più evase tra procedimenti civili e penali che rispondono al diritto per i cittadini a una giustizia oltre che equa, molto più celere".

Alice Muri