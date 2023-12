Tributo a ’Le Orme’ e ai ’Genesis’

Un concerto che celebra due capolavori che quest’anno compiono 50 anni: "Felona e Sorona" de Le Orme e "Selling England by the pound" dei Genesis. Questa sera (ore 21) al Cinema Astra ad eseguire parte dei dischi saranno il trio "Garbo di neve" (cover de Le Orme) che si propone con la stessa formazione triangolare per restituire le sonorità e atmosfere del guppo veneziano. A seguire i Get’em out cover dei Genesis con lo spettacolo "The Gabriel Era". Un’occasione per poter riassaporare il sound del gruppo inglese con uno show che include tutti i capolavori dei primi 5 album. Domani pomeriggio invece (alle 17,30), in scena ci saranno solo i Get’em out.