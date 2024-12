Tributo alla Carrà, piazza ’esplosiva’. Dalle 23 musica dal vivo e ballo

di Solidea Vitali RosatiMa per l’ultimo dell’anno, in Piazza a Pesaro, cosa ci sarà? Rullo di tamburi, annuncio: si ballerà il "Tuca tuca". Cuore della serata sarà infatti il “Raffaella Carrà tribute show“. L’iconico caschetto biondo, tra i più celebrati della canzone italiana, sarà interpretato dalla cantante Claudia Celi, accompagnata dalla Dino Gnassi funky Corporation band. Chi? Quelli del Maurizio Costanzo Show? Non solo. "Dino Gnassi – spiega il vicesindaco Daniele Vimini – è un musicista che vanta un interminabile elenco di collaborazioni con artisti di primissimo piano come Barry White, Solomon Burke, Phil Collins, Joss Stone, Dirotta su Cuba, Fiorello, Rossana Casale, Enrico Montesano, Antonello Venditti, Antonella Ruggiero e tantissime trasmissioni televisive da Paperissima, Disco per l’Estate ‘96 e ‘98, Sapore d’Estate, Volare, Fiorello Show. Ma soprattutto è noto per essere stato protagonista, per oltre 10 anni, del “Maurizio Costanzo Show” e di “Buona Domenica” con l’orchestra di Demo Morselli". Attualmente è impegnato con l’Orchestra Paolo Belli per Telethon su Rai 1.

Diplomato al conservatorio Rossini, il pesarese Dino Gnassi suona la tromba, è arrangiatore e da oltre un lustro porta in scena questo spettacolo godibilissimo che evoca l’energia della regina della televisione italiana. Il 31 dicembre sarà la volta di Pesaro. "Si inizierà alle 21 – spiegano l’assessore Francesca Frenquellucci e Luca Pieri, presidente di Aspes – con la musica e il divertimento grazie al djset sul rinnovato palco della Biosfera. Dalle 23 si entra nel vivo con la musica la Dino Gnassi band con il pop anni 60/70/80/90. Alle 23.30 inizia "la Fiesta!" omaggio a Raffaella Carrà. La voce di Claudia Celi, nei panni della Carrà, sarà accompagnata da un corpo di quattro ballerine per un divertentissimo show. Count down con le autorità cittadine e lunga notte con djset per la “discoteca” in piazza...fino all’1,30.

Il 31 dicembre la città si prepara ad ospitare anche migliaia di giovanissimi in arrivo per la 57esima edizione della Marcia per la Pace, fortemente voluta dall’Arcivescovo Sandro Salvucci e organizzata dalla Diocesi di Pesaro (vedi articolo nel box).

E attendendo la Befana? Si parte venerdì 3 gennaio, alle 16.30 quando ai Musei Civici, con l’iniziativa “Indovina dov’è la Befi”, dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (info e prenotazioni 0721387541). Il 5 gennaio, dalle 14 alle 24 “La Befana di via Cavour”, locali aperti con caldarroste e vin brûlé, musica, spettacoli. Lunedì 6 gennaio alle 16 in piazza del Popolo, “Il gioco dei 4 Camini”, attività di animazione per bambini.