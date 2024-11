Tricolore del tartufo, oggi il verdetto

Questa sera al Salotto da Gustare (ore 19) si conoscerà la Città vincitrice del "Premio Tartufo Award" , competizione di arte gastronomica che vede coinvolte 6 città : Acqualagna, Alba, Amandola, San Miniato, Parco Del Matese e Potenza. Attraverso la formula del cooking show ogni piatto verrà descritto e illustrato e poi fatto assaggiare ad una giuria tecnica e popolare. Ieri sera ci sono state le prime qualificazioni condotte da Andrea Amadei di Radio2 Decanter. Sono indubbiamente giornate intense per la 59^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che venerdì e sabato ha registrato sold- out di tutti gli eventi con un successo di pubblico e ottimi riscontri da parte dei commercianti e dei ristoratori, grazie al migliaio di visitatori.

Oggi oltre alla sida gastronomica dalle ore 10, all’insegna della natura con Furlo Jones Special, ci sarà l’esplorazione dinamica della Gola del Furlo, un laboratorio di investigazione paesaggistica finalizzato alla scoperta e alla conoscenza delle eccellenze naturalistiche e storico-culturali del territorio. A cura della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. In collaborazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Mattei di Acqualagna -"Giovani guide del territorio" Alle ore 15.30 al Salotto da Gustare Degustazione di Vini ‘Marche in Bolla’, in collaborazione con Monacesca Piazza Mattei si anima alle ore 17 con il concerto di Club Bertier. Per i bambini c’è uno spazio tutto dedicato a loro. Tutti i giorni, alle ore 11 e alle ore 16 si va ‘A caccia di Tartufo’: lezioni e prova di ricerca del tartufo, guidati da un’esperta tartufaia del territorio (info e prenotazioni: Info 334 2526561). Al Parco della Repubblica alle ore 10 e alle ore 18 sarà presente Il decoratore di ceramiche a cura di ‘La Maiolica’ di Linda Zepponi. La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, patrimonio di biodiversità unico e tra i siti naturalistici più importanti d’Italia, offre un calendario ricco di eventi rivolti a famiglie e bambini, appassionati di natura ed escursioni, sportivi, scuole e gruppi di turisti.

Amedeo Pisciolini